Підсумковий випуск новин за 21:00: Обвал шахти на Луганщині. Шведський стіл в їдальнях

У підсумковому випуску новин за 26 квітня станом на 21:00 – з-під завалів шахти на Луганщині дістали тіла усіх 17 гірників. Пошукову операцію, яка тривала два дні, завершили. У школах столиці запроваджують шведські столи. Відтепер замість звичних порцій макаронів, супу чи борщу у шкільних їдальнях є індивідуальне меню.

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