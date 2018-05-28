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Підсумковий випуск новин за 21:00: Трагедія в Залізному. Негода на узбережжі Азовського моря

Випуск новин 289 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 28 травня станом на 21:00 – в окупованому селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дарія. На Запоріжжі рятують відпочивальників, шторм на Азовському морі, який триває вже кілька днів, підтоплює селище Кирилівка і сусідні пляжі на Федотовій косі.

Також у випуску:

У Львові згоріла маршрутка.

У Росії продовжують судити українського журналіста, дебати сторін у сфабрикованій справі Романа Сущенка відбулись 28 травня.

Неподалік міста Олешки палають понад 100 гектарів хвойного масиву.

Російський олігарх Роман Абрамович отримав ізраїльський паспорт.

Теги: Новини політики Новини України Випуск новин Олег Сенцов Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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