Підсумковий випуск новин за 21:00: Як переобрання Ердогана вплине на Україну. Сортування сміття

Підсумковий випуск новин за 21:00: Як переобрання Ердогана вплине на Україну. Сортування сміттяВипуск новин 127 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 25 червня станом на 21:00 – громадяни Туреччини вкотре довірили Реджепу Таїпу Ердогану кермо держави. Після конституційної реформи його президентські повноваження будуть розширені. Самотужки еко-активісти відкривають сортувальні станції і вивозять сміття на переробку, а деякі навіть отримують за це не маленький прибуток.
Також у випуску:
У Києві викрали сина лівійського фінансового аташе.
На вбивство рома у Львові відреагували у Службі безпеки. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Мовляв, саме їм це вигідно.
Українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму вже 74.
Джерело: 24 канал
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