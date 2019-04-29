Підсумковий випуск новин за 21:00: Життя у прифронтовій Мар'їнці. Великодня негода в Україні
У підсумковому випуску новин станом на 21:00 – проросійські бойовики кожного дня обстрілюють наші позиції. Проте, ведучи вогонь по українських захисниках, окупанти часто хиблять і тут вже жертвою можуть стати цивільні. На Великдень на Тернопільщині, Житомирщині та у Золочівському районі Львівщини розгулялася негода. Ускладнення погодних умов супроводжувалося грозою, дощем та градом.
Також у випуску:
Росія почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій.
Вся Україна святкує поливаний понеділок, а найцікавіші заходи проходять у Києві та Львові.
Путінських байкерів розвернули на грузинському кордоні.
Мікроавтобус турецького футбольного клубу "Аланья Спор" з'їхав з дороги й перекинувся, загинув 28-річний півзахисник команди Йозеф Сурал.
Джерело: 24 канал
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