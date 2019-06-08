Підсумковий випуск новин за 21:00: Зіткнення кораблів США та Росії. Українець підкорив Гімалаї
У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 21:00 – Американський і російський військові кораблі ледь не зіткнулися у міжнародних водах. За словами представників командування ВМС США, екіпаж російського судна здійснив небезпечний маневр, тому американському кораблю довелося різко змінити курс. Львів'янин став першим українцем в історії, що самотужки підкорив Гімалаї.
Також у випуску:
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17-річна дівчина з Нідерландів отримала дозвіл на евтаназію. Відомо, що за все життя її тричі зґвалтували, тому вона захотіла піти з життя під наглядом лікарів.
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