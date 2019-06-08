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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Зіткнення кораблів США та Росії. Українець підкорив Гімалаї

      Випуск новин 437 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 червня станом на 21:00 – Американський і російський військові кораблі ледь не зіткнулися у міжнародних водах. За словами представників командування ВМС США, екіпаж російського судна здійснив небезпечний маневр, тому американському кораблю довелося різко змінити курс. Львів'янин став першим українцем в історії, що самотужки підкорив Гімалаї.

      Також у випуску:

      Молдову знову накриває політична криза. Конституційний суд країни наказує президенту відправити парламент у відставку і призначити дострокові парламентські вибори.

      Журналістка програми "Наші гроші" Леся Іванова перемогла у національному конкурсі журналістських розслідувань MezhyhiryaFest 2019.

      17-річна дівчина з Нідерландів отримала дозвіл на евтаназію. Відомо, що за все життя її тричі зґвалтували, тому вона захотіла піти з життя під наглядом лікарів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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