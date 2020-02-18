Підсумковий випуск новин за 22:00: Реакція світу на бій біля Золотого. Шторм Денніс у Європі

У підсумковому випуску новин за 18 лютого станом на 22:00 – агресію окупантів на Донбасі засудили світові лідери. У посольстві США закликали Росію дотримуватися мінських угод. А в ЄС висловили сподівання, що Кремль використає свій вплив на бойовиків задля припинення вогню. На заміну шторму Кіра до Європи завітав потужний буревій Денніс. Він вдарив по Об'єднаному королівству цими вихідними.

Також у випуску: У Запоріжжі вночі підірвали й пограбували банкомат у відділенні "Укрсиббанку". Українців з Китаю можуть розмістити у приватному санаторії в Обухівському районі. "Корабель-привид" без екіпажу сів на мілину біля берегів Ірландії. Правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють в обстрілах на Майдані у лютому 2014 року.