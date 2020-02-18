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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Реакція світу на бій біля Золотого. Шторм Денніс у Європі

      Випуск новин

      У підсумковому випуску новин за 18 лютого станом на 22:00 – агресію окупантів на Донбасі засудили світові лідери. У посольстві США закликали Росію дотримуватися мінських угод. А в ЄС висловили сподівання, що Кремль використає свій вплив на бойовиків задля припинення вогню. На заміну шторму Кіра до Європи завітав потужний буревій Денніс. Він вдарив по Об'єднаному королівству цими вихідними.

      Також у випуску:

      У Запоріжжі вночі підірвали й пограбували банкомат у відділенні "Укрсиббанку".

      Українців з Китаю можуть розмістити у приватному санаторії в Обухівському районі.

      "Корабель-привид" без екіпажу сів на мілину біля берегів Ірландії.

      Правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють в обстрілах на Майдані у лютому 2014 року. 

      Ми годину чекали наказу відстрілюватись, – волонтерка емоційно розповіла про бій біля Золотого
      сьогодні
      5840
      Теги: Бій біля Золотого Війна на Донбасі Випуск новин
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