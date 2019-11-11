Підсумковий випуск новин за 22:00: "Слуги народу" обговорили ринок землі. Субсидії в Україні

У підсумковому випуску новин за 11 листопада станом на 22:00 – у бізнес-центрі "Парковий" депутати зі "Слуги народу" зібрались на закрите засідання фракції, на якому обговорили питання щодо ринку землі та поведінку нардепів. В Україні може суттєво скоротитися кількість тих, хто отримує житлові субсидії.

Також у випуску: Новообраний голова президентської партії Олександр Корнієнко зізнався, що далеко не всі депутати підтримують ідею невтручання в економічні відносини в країні. Депутати запропонували посилити в Україні відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Усе атлантичне узбережжя Франції вкрили сотні кілограмів кокаїну.