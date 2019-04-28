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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Стратегія щодо війни на Донбасі. Вибори в Індонезії

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин станом на 21:00 – парламент Німеччини розгляне нову стратегію щодо війни на Донбасі. Вона представлена у програмі "Мир в Україні потребує нового імпульсу". В Індонезії відбулися одні з наймасовіших виборів в історії: на президентському, парламентському, регіональному та місцевому рівнях. Від перевтоми 272 працівника виборчих комісій померли.

      Також у випуску: 

      У команді Зеленського розповіли про свій план завершення війни.

      Як в Україні відсвяткували Великдень.

      Скільки читають українці та що це означає: результати дослідження.

      72-річний француз зміг подолати Атлантичний океан у некерованому апараті, схожому на бочку, за 122 дні.

      blog_ava
      "Військова доктрина" президента Зеленського: про що вона
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      Теги: Новини України Випуск новин Індонезія
      Джерело: 24 канал
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