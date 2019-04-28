Підсумковий випуск новин за 21:00: Стратегія щодо війни на Донбасі. Вибори в Індонезії
У підсумковому випуску новин станом на 21:00 – парламент Німеччини розгляне нову стратегію щодо війни на Донбасі. Вона представлена у програмі "Мир в Україні потребує нового імпульсу". В Індонезії відбулися одні з наймасовіших виборів в історії: на президентському, парламентському, регіональному та місцевому рівнях. Від перевтоми 272 працівника виборчих комісій померли.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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