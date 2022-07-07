Підтримка Британії не має змінитися, що б не сталося у лондонських владних колах, – Зеленський

7 липня 2022 , 23:01
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Володимир Зеленський заявив, що підтримка Великої Британії України змінитись не має. Президент заявив про це на тлі відставки з посади прем'єра Британії Бориса Джонсона.

Відповідну заяву президент зробив під час звернення до українців. Це трапилось ввечері 7 липня – на 134 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України. 

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Зеленський прокоментував відставку Джонсона 

Володимир Зеленський зауважив, що британська тема стала головною 7 липня, адже Борис Джонсон вирішив залишити посаду прем'єра Великої Британії. 

Президент України пригадав, що у цей день спілкувався з Борисом Джонсоном та подякував за підтримку, яку Україна отримувала від першого дня російського терору. Зеленський пояснив, що мовиться передусім про:

  • зброю – комплекси протиповітряної оборони "Стінгер", протитанкові системи NLAW, а ще – артилерію, боєприпаси, броньовані машини та багато-багато всього іншого;
  • вагому політичну підтримку;
  • сильні санкції проти росії;
  • фінансову допомогу нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад 2 мільярди фунтів.

Роль Британії у захисті свободи справді глобальна. І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення,
– зауважив Зеленський. 

Додав, що це особливо відчутно в такий час – час повномасштабної антиєвропейської війни росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави.

Україна будує відносини з Британією 

Володимир Зеленський закликав не забувати, що відносини ми будуємо між державами.

Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому,
 – сказав Зеленський. 

Він додав, що 7 липня у Києві зустрівся з представниками Конгресу США – сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем – авторами резолюції, яка закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму.

"Подякував їм за цю активність і сподіваюся, що вона буде доведена до результату", – пояснив президент. 

Коротко про відставку Бориса Джонсона

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Автор: Діана Квасневська