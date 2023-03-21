Путін віддасть Китаю все за підтримку, навіть частину Росії до Уралу, – Жданов

Російській диктатор Владімір Путін покладає дуже великі надії на Китай. Своєю чергою китайський президент теж має свою вигоду від прихильництва до Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Сі Цзіньпін буде схиляти Україну до проведення перемовин із російською стороною.

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Залежність Путіна від Китаю

Олег Жданов переконаний, що Путін під час зустрічі із Сі Цзіньпіном поводив себе доволі дивно.

Видно було, як Путін біг через зал на зустріч із простягнутою рукою. Потім дуже тис Сі Цзіньпіну руку,

– пояснив він.

На його думку, диктатор видав себе у перші хвилини візиту китайського лідера ще до того, як вони почали розмови про своє, про жіноче.

Військовий експерт наголосив, що чогось важливого від зустрічі очільників Китаю та Росії все ж очікувати не варто.

"Вони – два лідери країн з тоталітарним способом правління, в обох є територіальні претензії на чужі території. Звісно, Сі Цзіньпін буде відстоювати позицію", – розказав він.

За його словами, Сі Цзіньпіну не вигідна війна.

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Китай виступає за перемовини

Олег Жданов повідомив, що президент Китаю буде наголошувати на припиненні війни шляхом перемовин. Це означає, що китайський лідер пропонує скласти зброю спершу, сісти за стіл перемовин, а вже потім дійти до поваги до суверенітету, територіальної цілісності.

Ми з вами 8 років сиділи за столом перемовин. І що? Сісти за стіл перемовин – це означає дати можливість Росії позначити ті завоювання Росії, які вона має сьогодні,

– переконаний він.

За його словами, Китай дотримується в політиці тієї ж самої риторики, яку витримує і Кремль, тобто не називає війну війною.

"Вони називають це українською кризою – не російською, а саме українською. Не війна Росії проти України, не масоване збройне вторгнення", – пояснив він.

Військовий експерт зосередив увагу, що Китаю скоріше за все треба зберегти Путіна при владі. Натомість диктатор щедро заплатить за можливість залишити всі захоплені українські території собі.

Путін за таку підтримку віддасть Китаю все, що завгодно, навіть Росію до Уралу. Неофіційно звісно, але це так може бути,

– анонсував він.

За його словами, створення для нас труднощів і неприємної атмосфери з боку Китаю цілком очікуване. Ймовірно, що заклик розпочати перемовини пролунає саме тоді, коли Україна буде готова до контрнаступу.

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