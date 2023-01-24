У Бородянці Орбан краще побачив би, що таке Росія, ніж у Москві, – Дещиця

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий своєю проросійською позицією. Водночас красномовно б йому могла продемонструвати те, чим насправді є Росія, наприклад, поїздка до Бородянки чи Харкова.

Про це 24 Каналу сказав український дипломат, глава МЗС України (у 2014 році), посол України в Польщі (2014 – 2022 роки) Андрій Дещиця. На його думку, тоді позиція Будапешта щодо російської агресії в Україні зміниться.

Зверніть увагу Угорщина повинна підтримувати ворогів Заходу, – Орбан видав маячню про "нову Холодну війну"

Бородянка або Бахмут показали би Орбану, що таке Росія

Дещиця зазначив, що і Орбан, і Сіярто, й Угорщина загалом – це твердий горішок, який треба розбити, щоб ця країна змінила свою позицію. Водночас на Будапешт можуть вплинути реалії війни. Було би добре, зокрема, щоб угорський прем'єр відвідав Україну та на власні очі побачив, що таке Росія.

Щоб він не їхав у Москву, а поїхав у Бородянку, Харків чи Бахмут і побачив, що таке Росія. Я думаю, що тоді його позиція зміниться,

– наголосив український дипломат.

Дещиця сказав, що може змінити позицію Угорщини щодо Росії: дивіться відео

Водночас він не виключив того, що від російської агресії в Україні можуть постраждати й угорці. А відомо, що уряд Орбана дуже сильно підтримує та переживає за угорську меншину в нашій країні. Це також вплине на Будапешт та покаже, чим насправді нині є Росія, а саме – що вона загроза для всіх і жодні домовленості не спрацюють.

Більше про позицію Орбана та Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово критикував Європу за санкції проти Росії, адже, на його думку, вони не послаблюють Росію і не допомагають Україні. Натомість вони лише шкодять Євросоюзу.

Угорщина заявила, що планує виключити дев'ять осіб зі списку західних санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мова йде про Віктора Рашнікова, Алішера Усманова, Петра Авена та інших. Будапешт має намір відновити видачу віз та розморозити активи вищезгаданих осіб.

Міністр закордонних справ Угорщини заявив про утиски угорців на Заході України. Мовляв, Україна відбирає в угорців їхні права. Петер Сіярто заявив, що у західній половині України відбувається "концентрована, серйозна атака на угорську громаду".