У США готуються до тривалої війни: як на допомогу Україні вплине підняття стелі держборгу

Джозеф Байден підписав 3 червня закон про підвищення стелі держборгу США. Ухвалення цього документу дозволить Сполученим Штатам запобігти дефолту. Проте він може вплинути на подальшу допомогу Україні.

Спосіб, у який було розв'язано важливе питання, демонструє також і те, як Вашингтон буде реагувати на інші виклики. Зокрема, підтримку України. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Росія буде послаблюватись

Сьогодні в Сполучених Штатах війна Росії проти України сприймається як те, що не закінчиться навіть в результаті успішного контрнаступу ЗСУ.

В США є розуміння, що війна ще буде тривати. І Сполученим Штатам потрібно підтримувати контрнаступ. Але при цьому варто розуміти, що поки Владімір Путін залишається при владі, то не буде договору про фальшивий мир,

– наголосив політичний діяч.

Саме тому поки триває війна, Росія буде послаблюватись, а Україна – посилюватися завдяки партнерам. Але за це потрібно платити.

Для того, щоб ухвалити законопроєкт закон про підвищення стелі держборгу США в парламенті зібралась двопартійна коаліція – демократи об'єдналися з республіканцями. І саме так вони можуть разом ухвалити за кілька місяців рішення про продовження допомоги Україні.

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Чи залишиться допомога від США

"Важливу роль в цьому має зіграти контрнаступ ЗСУ. Чим він буде успішним, тим більшою і потужнішою буде підтримка України з боку Сполучених Штатів. Проте допомога буде обов'язково", – впевнений Юрій Рашкін.

В такому випадку Путіну залишається лише сподіватись, що у виборах в США переможе республіканець у 2024 році.

При цьому Президент України Володимир Зеленський зауважив, що побоюється можливих змін в адміністрації США, тому що це може вплинути на підтримку України.

"Сьогодні, як я бачу з Вашингтона, підтримка Києва дає надію на те, що США буде агресивно та впевнено допомагати Україні щонайменше до наступних виборів. А реакція американців та проблеми, які тільки зростають у Дональда Трампа, дають сподівання на те, що йому не вдасться виграти загальні вибори", – підкреслив громадський діяч з США.

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