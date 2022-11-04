Країни G7 пригрозили Лукашенку і засудили ядерні погрози Росії

Країни G7 зутрілися в місті Мюнстер на заході Німеччини. Основним питанням заходу було вторгнення Росії та підтримка України.

Під час зустрічі міністри також обговорили потреби України у підготовці до зими. Мова йшла про необхідність підтримки ремонту та відновлення енергетичної та водної інфраструктури.

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Країни G7 заявили про підтримку України

Міністри закордонних справ G7 виступили з підтримкою України та заявили, що допомагатимуть стільки, скільки буде потрібно.

Під час зустрічі міністри зазначили, що засуджують нещодавню ескалацію з боку Росії. Вони вважають неприйнятними напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників.

Група семи пригрозила Лукашенку

Міністри закликали Олександра Лукашенка припинити підтримувати російську війну і не втягувати у неї Білорусь.

Крім того, країни G7 продовжать накладати економічні санкції на Росію та інші країни, які надають військову підтримку агресивній війні. Деякі з них вже запровадили у зв'язку з наданням Іраном безпілотних літальних апаратів.

Звинувачення Росії у бік України є безпідставними

Під час зустрічі глави МЗС відкинули звинувачення Росії в тому, що Україна нібито готує так звану "брудну бомбу". Оскільки інспекції МАГАТЕ підтвердили, що ці звинувачення є безпідставними.

Мінстри заявили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

Країни G7 засуджують захоплення Запорізької атомної електростанції, викрадення та жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію її роботи.

Яку допомогу від світових партнерів Україна вже отримала

2 листопада Іспанія анонсувала потужну військову допомогу Україні. За словами Кулеби, наша держава найближчим часом зміцнить свою обороноздатність, отримавши 4 системи ППО Hawk. Також Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї.

Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні 8 комплексів NASAMS. Проте це буде не найближчим часом. За словами опозиційного політика із Вашингтона Андрія Піонтковського, у США, зокрема й в адміністрації президента Байдена, існують 2 точки зору щодо надання військової допомоги України.

4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, що США невдовзі нададуть Києву черговий пакет військової допомоги. За його словами, партнери продовжать постачати для українських військових системи залпового вогню, антидронні системи та безпілотники для розвідки та наведення артилерії.

Латвія вкотре допомагає нашій державі у боротьбі з ворогом. Так, наші прикордонники отримали дрони від латвійських колег.

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