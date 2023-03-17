Десантіс – це така реінкарнація Трампа, – аналітик пояснив суперечку у США щодо України

Губернатор Флориди та член республіканської партії Рон Десантіс заявив, що нескінченна допомога Україні – не в інтересах США. Серед республіканців стався розкол: одні підтримують Україну, а інші – "трампісти".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, у США більшість підтримує Україну, тому частина виборців республіканської партії може відійти через такі заяви, які робить Десантіс та інші.

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Розкол серед республіканців

Рибарчук зазначив, що у республіканській партії США стався розкол. Серед членів партії є союзники України, які не уявляють, як можна підтримувати Росію, а є прибічники риторики Дональда Трампа.

Є частина "трампістів". Молодий та цинічний Десантіс – це така реінкарнація Трампа, тільки він розумніший і молодший. Деякі американські експерти кажуть, що він заліз город в Трампа, щоб забрати у нього частину виборців,

– зауважив він.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" переконаний, що частина виборців республіканської партії може відійти через такі заяви, які робить Десантіс та інші.

На думку Олега Рибачука, розкол серед республіканців – це велика мотивація для адміністрації президента США Джо Байдена не затягувати із наданням Україні необхідного озброєння.

"Також потрібно визначитись із кінцевою ціллю. Якщо кінцева ціль – перемога, то в їхніх внутрішньополітичних інтересах досягнути її у цьому році, а не відкладати на наступний рік, коли вже почнеться активна кампанія (президентська – 24 Канал)", – вважає експерт.

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США підтримують Україну

Як стверджує Рибарчук, більшість у Сполучених Штатах підтримує Україну. Він пригадав, як їздив у Флориду виступати на конференції у міжнародному інституті перед іспаномовною публікою.

"Я був здивований, скільки людей вважали за потрібне підійти та висловити свою підтримку. У середньому США симпатизують українцям, знають, що у нас війна, хто на нас напав і хочуть нас підтримати. Для політики це важливо", – додав він.

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