"Бояться і вичікують момент": чому затихло проросійське лобі в Європарламенті

Проросійське лобі у Європарламенті затихло і це доволі відчутно. Є певні парламентарі з "лівого крила", які були на прощальній вечері із російським послом Чижовим.

Про це 24 каналу розповів євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він також зазначив, що Чижов – завжди виступав проти єдності Євросоюзу та завжди був запеклим противником України.

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Абсолютно точно у Європарламенті є проросійські політики, але вони чекають моменту, аби підняти голову і почати говорити все те, що ми чули раніше.

Детальніше про проросійське лобі в Європарламенті: дивіться відео

Зараз вони мовчать, бо по перше – зараз висловлюватися проти України не популярно і також слід зазначити, що вони бояться отримати велику хвилю критики.

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