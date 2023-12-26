Чи перестане Захід підтримувати Україну: президент Литви оцінив, якою є така ймовірність

Вже 671 день триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За цей час позицію країн Заходу щодо війни можна вважати сформованою. Президент Литви Гітанас Науседа розповів, якою є ймовірність того, що Україну перестануть підтримувати.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сумів, що Захід перестане підтримувати Україну, проте, якщо це станеться, на його думку, зросте загроза агресії з боку Росії для країн Альянсу.

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Чи справді Захід перестане підтримувати Україну

Гітанас Науседа заявив, шо імовірність того, що Захід перестане підтримувати Україну, дуже невелика.

Проте глава Литви дав зрозуміти, що якщо це станеться, то ймовірність агресії Росії щодо Литви і НАТО зросте.

Це залежатиме від сценарію війни в Україні. Якщо Росії не вдасться повернути все на свою користь, то, звичайно ж, вона застрягне там надовго і не зможе воювати на кількох фронтах,

– сказав він.

Очільник Литви додав, що в разі, якщо все буде інакше, і Захід раптом відвернеться від України, не буде надавати їй необхідну допомогу – "тоді може трапитися так, але ймовірність такого сценарію невелика".

Він висловив думку, що "це тільки бажання зав'язати дискусію на порожньому місці". Він зауважив, що ні в кого немає відповіді на питання, коли поведінка Росії може змінитися, і коли вона кине свій погляд у бік НАТО.

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