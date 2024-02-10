Росіянин нібито проти застосування ядерки: відповідь, чому – шокує

Поки Росія продовжує шантажувати світ ядеркою, у росіян вирішили запитати – чи підтримують вони її застосування. Відповіді шокували.

Так один із росіян заявив, що він нібито "не готовий підтримувати" використання ядерної зброї. Однак аргумент навів абсолютно фантастичний та недотепний, інформує 24 Канал.

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"Ні, підтримати не готовий, адже це ідіотизм. Навіщо знищувати те, що ми збираємося "захопити?" – сказав громадянин країни-агресорки.

Поки цей росіянин "натхненний" російською пропагандою, фантазує про якесь "захоплення територій", майже щодня у так званій "другій армії світу" більшає приблизно на тисячу чорних пакетів. Загалом від початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили понад 394 тисячі своїх військових, а також десятки тисяч техніки.

"Перші – ніколи"

Тим часом російська жіночка у відповідь на запитання про застосування ядерки згадала Владіміра Путіна. Мовляв, "якщо не буде Росії – не буде світу". Ще вона переконана, що диктатор буцімто ніколи не піде на те, аби першим застосувати ядерну зброю.

Якщо буде на нас загроза ядерна – звісно, ми застосуємо. Я за те, щоби ми застосували. Ми перші – ніколи. Путін ніколи на це не піде. Першим, аби напасти?

– сказала росіянка.

Певно, вона забула, що саме Владімір Путін першим напав на Україну у 2014-му році та у 2022-му розв'язав повномасштабну війну.

Ядерний шантаж Росії