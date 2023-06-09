Пілоти вже майже готові, – польський генерал сказав, коли F-16 будуть в Україні

Українські пілоти вже майже готові використовувати багатоцільові літаки F-16 у бою з окупантами. Це означає, що вже невдовзі Україна може отримати перші винищувачі.

Таку думку висловив Вальдемар Скшипчак, польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі. Він вважає, що підготовка українських пілотів на західних літаках триває вже давно, "оскільки навчання пілота на F-16 має відбуватися упродовж двох років".

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F-16 можуть з'явитися в Україні до кінця літа

Польський генерал вважає, що Україна перебуває на етапі, коли українські пілоти вже майже готові використовувати F-16 у бою. Він переконаний, що через два – три місяці Україна матиме літаки F-16.

Натомість зараз має бути лише прийнято рішення: з яких країн будуть літаки. США мають багато винищувачів цього типу в пустелі в Арізоні й можуть їх передати. На мою думку, через два – три місяці Україна матиме літаки F-16, оскільки українські пілоти, без сумніву, вже готові їх експлуатувати,

– сказав він.

Крім того, Вальдемар Скшипчак прокоментував те, що Україна могла б отримати літаки від Австралії. Мовиться про винищувачі F/A-18 Hornet.

"Літаки F-18 є також дуже хорошими, їх використовує, наприклад, Фінляндія. Важливо те, щоб українські пілоти були готові їх обслуговувати і щоб ці літаки мали найновіше озброєння", – зазначив він.

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Що варто знати про передачу Україні літаків F-16