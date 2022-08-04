Збережуть фокус уваги на Україні, – Піонтковський назвав трьох найбільших друзів

Зараз на карті світу багато неспокійних точок – Китай і Тайвань, Косово й Сербія. Чи будуть ці конфлікти відвертати увагу від України – читайте у матеріалі.

В України є дипломатія, яка дуже ефективно працює. Про це в ефірі 24 каналу акцентував російський публіцист, опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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За його словами, на Заході є ще 3 людини, які насправді суттєві важелі впливу, – це Борис Джонсон, Ентоні Блінкен, Ллойд Остін. Ці друзі Україну не підведуть.

"Є путінська людина в адміністрації – Джейк Салліван, який намагається вставляти "палки в колеса". Проте це йому вдається все менше й менше", – зазначив Андрій Піонтковський.

Що значить "відволікти увагу"? Велика увага потрібна для того, щоб відправити не 50 HIMARS, а 500?,

– акцентував Андрій Піонтковський.

Він додав, що Пентагон може втратити увагу до України, якщо направить 500 HIMARS і достатній запас амуніції. Тільки після цього може займатися чимось іншим.

"Захід, НАТО, Велика Британія – зараз обʼєктивно союзники. Проте вся брудна робота, яка повʼязана із втратами власних життів, – вирішується українцями", – повідомив Піонтковський.

Публіцист зазначив, що оці фрази "вимагати більше" – не благодійність. Це вклад у спільну справу захисту цивілізації вільного світу від диктаторів. "Я думаю, що ті люди, яких я перерахував, вони це чудово розуміють", – додав Піонтковський.

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