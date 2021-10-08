Дівчинка пішла з дому 7 жовтня. Про зникнення дитини в поліцію повідомила її мати. Правоохоронці просять допомогти знайти підлітка.

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Пішла з дому й не повернулася

Поліція розшукує безвісти зниклу Нехайчик Кароліни Олександрівни 2009 року народження. Вона 7 жовтня пішла з дому та не повернулася.

Який вигляд має дівчинка:

  • зріст 150 сантиметрів;
  • худорлявої статури;
  • волосся довге, русявого кольору, очі карі;
  • одягнена в куртку рожевого кольору, синю спортивну кофту, темні штани, кросівки сірого кольору;
  • на підборідді зліва дві родимки;
  • на руках шрами від укусу собаки.

Розшук Зникла дитина Кривий Ріг
У Кривому Розі розшукують Кароліну Нехайчик / Фото Нацполіції