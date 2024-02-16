Пішли на канікули: Палата представників США не проголосувала за законопроєкт з допомогою Україні
Джерело:Ендрю Бейтс
Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого. Законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні. У Білому домі вже відреагували.
Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників оголосив перерву. Мовиться про Майка Джонсона.
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У Білому домі лютують
Представник Білого дому Ендрю Бейтс повідомив, що Джонсон оголосив канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".
Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає,
– заявив Бейтс.
За його словами, замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон "тікає", відправляючи Палату представників на дострокові канікули.
Як зазначив представник Білого дому, Джонсон продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам країни.
Байден відреагував на рішення Палати представників
Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден також не залишився осторонь щодо цинічного рішення Палати представників щодо перенесення голосування для допомоги нашій державі.
Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута,
– наголосив американський президент.
Що цьому передувало: основне
- Раніше повідомлялося, що Конгрес США повинен ухвалити законопроєкт про виділення допомоги Україні, інакше ситуація, яка відбувається в Авдіївці Донецької області, може повторитися на інших ділянках фронту.
- Крім того, у Білому домі звинуватили республіканців у тому, що вони створюють загрозу для інших українських міст повторити долю Авдіївки. За словами американського посадовця Кірбі, критична ситуація, яка зараз склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою України з боку союзників.
- Водночас постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь цинічно закликав Сполучені Штати Америки припинити передачу військової допомоги Україні. Така заява пролунала на тлі повідомлень про те, що нібито "Росія зацікавлена у дипломатичному урегулюванні конфлікту".
- Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.