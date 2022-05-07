Втім, після 9 травня мешканці столиці можуть поступово повертатися додому. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Кличко заявив, що після 9 травня можна потроху повертатися до Києва

Мер столиці попередив про велику кількість замінувань у передмісті та лісопаркових зонах, й наголосив, що метою окупанта й надалі залишається Київ. Через це він закликав не поспішати повертатися зараз, але після 8 – 9 травня помалу можна.

Я рекомендую киянам поки що не поспішати повертатися в Київ, враховуючи небезпеку. Метою агресора була і залишається столиця. Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8 – 9 можна потроху буде повертатися до столиці,

– зазначив Кличко.

Він висловив свої сподівання, що, попри багато інформації, ці два дні минуть спокійно, у звичайному режимі. Втім, виключати провокації з боку ворога не можна, тому завжди слід бути обережними й стежити за повітряними тривогами, й не ігнорувати їх.

Кличко також додав, що на нарадах з військовими експертами ухвалили рішення щодо 8 − 9 травня: не запроваджувати "тривалу" комендантську годину. У столиці лише заборонять масові заходи, посилять патрулювання та охорону.

Ризик авіаудару по Києву все ж існує

Водночас Віталій Кличко підкреслив, що відсутність наступу російських окупантів в місті та області, не означає, що люди в безпеці. Кличко каже, що будь-який будинок Києва може бути обстріляний в будь-який момент.