Після атаки "Шахедами" на Хмельниччині спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті

У ніч проти 6 червня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". На жаль, відомо про пожежу на інфраструктурному об'єкті в Хмельницькій області.

Окрім того, вночі вибухи лунали й на Запоріжжі. Втім, про наслідки місцева влада не повідомляла.

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На Хмельниччині спалахнула пожежа

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у ніч проти 6 червня українські захисники збили 1 ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".

Окрім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів Хмельниччини виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС. Травмованих чи загиблих немає,

– уточнив Тюрін.

Скільки "Шахедів" збила ППО

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 18 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Традиційно ворог запускав дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Сили ППО провели потужну бойову роботу й знищили 17 з 18 дронів-камікадзе. Збивали ударні БпЛА в межах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

У Миколаївській ОВА повідомили, що в межах області українські захисники знищили 8 ударних безпілотників типу "Шахед".

Ворог майже щоночі атакує "Шахедами"