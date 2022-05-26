Після перемоги дерусифікація має бути тотальною, – Данілов

В Україні вже заборонили діяльність проросійські партії. А після перемоги в нас буде тотальна дерусифікація. На поступки Україна вже не піде.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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На його думку, після перемоги дерусифікація має бути тотальною.

Це була наша помилка, коли ми 1991 року пішли на поступки і почали демократичні дискусії щодо російської мови тощо. Треба було одразу цю "гідру" від себе відрубати, ми б вже жили спокійно у державі, яка мала б відношення до ЄС та НАТО,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає, що саме такі "коливання" в різні сторони принесли українцям багато шкоди.

"Багато шкоди нам приніс і 2004 рік, коли ми погодилися змінити свою Конституцію, бо чомусь захотілось Росії. До речі, до написання тієї Конституції мав безпосередній стосунок Віктор Медведчук", – наголосив Данілов.

Також треба, щоб наші правоохоронні органи відповідально ставилися до, наприклад, Сальдо, який є головним колаборантом.

На жаль, таких "Сальдо" в нас дуже багато. Їх треба прибирати у законний спосіб, аби вони не заважали будувати нашу державу. Маєш любов до Росії – будь ласка, з любов’ю – до Росії,

– заявив Данілов.

Колишній мер Херсона Володимир Сальдо висловив підтримку Росії . Зокрема, його помітили на проросійському мітингу із забороненою радянською символікою. Також він активно виступав за просування ідей Росії на Херсонщині.

Секретар РНБО наголосив, що зараз питання ситуації на фронті – №1. "Проте згодом "руки дійдуть" до всіх тих, хто займався Харківськими угодами тощо. Цим людям нічого не минеться, вони за все відповідатимуть”", – відповів він.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим:



До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що російська мова тепер асоціюється в українців лише із жахливими злочинами, які вороги чинили на нашій землі. За його словами, Росія та її окупанти самі роблять усе, щоб на території України відбулася дерусифікація. "Протягом одного покоління і назавжди. Це ще один прояв вашої самовбивчої політики", – заявив президент.

Дерусифікація України: останні новини

Водночас у КМДА наголосили, що зараз необхідно повністю позбутися всього ворожого, зокрема нарешті дерусифікувати наші міста. В України є багато визначних героїв, іменами яких ми б давно мали назвати вулиці, площі та міста. У відомстві вже триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць тощо.

А 14 травня ухвалили рішення про декомунізацію назви арки дружби народів. Тепер вона матиме назву – Арка Свободи українського народу. Віталій Кличко зазначив, що у міській раді затвердили понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць.

У Харкові перейменують проспект Жукова. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що готовий до цього, хоча ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був іншої думки.

Водночас у Харкові підрахували вулиці з російськими назвами. За результатами, майже 260 вулиць назвали на честь географічних об'єктів та адміністративних одиниць держави-агресорки, що вдвічі більше, ніж назв, пов'язаних із географією України.

У Миколаєві "зник" пам'ятник росіянину Олександру Пушкіну, який був на перетині вулиць Пушкінської та Набережної. Влада міста та області заявила, що нічого не знає про таємниче зникнення пам'ятника.

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