Після перемоги України з Росією все одно доведеться розмовляти, – Макрон

Еммануель Макрон зауважив, що Україна повинна перемогти у війні, яку розв'язала Росія. Водночас він нагадав про важливість діалогу з росіянами. Зокрема, й після того, як ми звільнимо наші території.

На цьому президент Франції наголосив під час спільної конференції з Володимиром Зеленським, Олафом Шольцом, Маріо Драгі та Клаусом Йоганнісом. Як передає 24 канал, Еммануель Макрон прагне до того, щоб наша держава здобула перемогу у несправедливо розв'язаній Росією війні.

Читайте також Херсонці погрожують окупантам, а на пляжах Одеси роздають повістки: основне за 114 день війни

Діалог з Росією важливий

Еммануель Макрон зазначив, що з низки питань необхідно підтримувати канал діалогу з Росією. Для прикладу він наводить продовольчу безпеку. Мовляв, якщо можна досягнути певних успіхів дипломатичним шляхом, то це необхідно робити.

Крім того, можливість спілкуватись з Росією дозволить продовжувати дискусії. Президент Франції підкреслив, що телефонує до Володимира Путіна не просто з власної ініціативи. Він робить це лише тому, що отримав згоду від Володимира Зеленського.

Еммануель Макрон нагадав, що Франція була однією з країн, які намагались організувати дискусію між Україною та Росією. Для цього й організовували у 2019 році саміт у Парижі. Під час нього підіймали питання Мінських угод, які на той час були замороженими.

Сьогодні війна не закінчена. Спочатку потрібно виграти цю війну. І тут позиція Франції абсолютно чітка: Україна повинна виграти цю війну,

– підкреслив Макрон.

Він додав, що під час досягнення цього наша держава не повинна втратити свою цілісність та суверенітет. І вже після цього потрібно буде розмовляти з росіянами.

Коротко про візит високопосадовців до України

Про те, що Шольц, Макрон і Драгі прибули до України, 16 червня зранку повідомило італійське видання Rai News. Невдовзі у мережі з'явились світлини, на яких можна побачити, що політики приїхали поїзді Укрзалізниці.

Зауважимо, що це перший візит високопосадовців до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Незабаром з'явилась інформація, що політиків побачили на київському вокзалі. Відомо було, що у той же день вони повинні були зустрітись з Володимиром Зеленським.

Крім того, до України прибув президент Румунії Клаус Йоганніс. Він долучився до Шольца, Олафа та Макрона. Усі разом вони приїхали до звільненого від окупантів Ірпеня.

Пізніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував зустріч Зеленського та високопосадовців. З його слів, що політикам передали повний пакет санкційних пропозицій, які стосуються Росії. Над їхньою підготовкою працювала міжнародна група Макфола-Єрмака.

Він зазначив, що наразі важливо посилено тиснути на країну-агресорку, а також працювати над сьомим пакетом санкцій. У ньому, переконаний глава ОП, повинне бути газове ембарго.

Варте уваги – Зеленський і західні лідери дали пресконференцію: дивіться відео