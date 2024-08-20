Після "Шахедів" ворог атакував Київ крилатими ракетами, – КМВА

Уночі 20 серпня росіяни випускали дрони по Києву. Під ранок у хід пішли крилаті ракети. В обох випадках ефективно відпрацювала протиповітряна оборона.

Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. Посадовець наголосив, що ворог б'є по столиці, не припиняючи повітряного терору.

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Детально про обстріл Києва

Загалом повітряна тривога лунала тричі за ніч на Київщині:

з 22:40 по 00:11;

з 00:51 по 03:01;

з 05:49 по 06:14.

Перша та друга тривоги пов'язані з атаками російських дронів. Про небезпеку та рух цілей ворога упродовж відповідних часових проміжків інформували Повітряні сили.

Ракетно-дроновий терор не припиняється. Зокрема, вночі окупанти атакували столицю ударними безпілотниками,

– акцентував очільник КМВА.

Водночас остання зі зазначених тривог, за словами голови КМВА, лунала в столиці та регіоні через ракетну небезпеку. До речі, вона була 41 за рахунком від початку серпня.

Зранку ворог атакував столицю України з північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на зразок "Іскандер-К",

– написав Сергій Попко.

Посадовець констатував, що системи протиповітряної оборони знищили ракети противника ще на підступах до міста. Він додав, що це була уже 5 ракетна атака по Києву за місяць.

Що треба знати про "Іскандер-К" Це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який використовує крилаті ракети для ураження цілей на середніх дистанціях. Комплекс придатний для маневрів, має здатність нести ядерні та звичайні бойові частини, що робить його універсальним інструментом. Завдяки низькій траєкторії польоту і складній траєкторії маневрування ракети "Іскандер-К" досить важко перехопити, але Повітряним силам це вдається завдяки новітнім установкам ППО від партнерів.

За попередньою інформацією, у Києві обійшлось без руйнувань та потерпілих. Проте дані невпинно оновлюються. Разом з тим можливі повторні повітряні атаки з боку ворога. Влада Київщини закликає не ігнорувати тривог.

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Додамо, що вибухи вночі під час атаки дронів лунали на території Хмельницької області. Крім того, мер Тернополя звертався до жителів зі закликом зачинити вікна через можливий горілий запах на вулицях міста.