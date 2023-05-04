"Бавовна" на аеродромі під Брянськом: партизани заявляють про пошкодження літаків росіян
Джерело:Легион "Свобода России"
У середу, 3 травня, невідомі дрони нібито атакували аеродром у Брянській області Росії. Унаслідок "бавовни" міг отримати пошкодження вантажний літак Ан-124 "Руслан".
Вибухи сталися на аеродромі Сєща в Брянській області. Російські партизани зазначають, що АН-124-100, що перебував на стоянці повністю заправленим паливом, ймовірно, не просто пошкоджено, а знищено.
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Унаслідок "бавовни" могли постраждати два літаки росіян
У повідомленні мовиться, що ще один літак "Руслан" отримав осколкові пробоїни фюзеляжу. Поки не відомо, чи всі це втрати внаслідок "бавовни" на російському аеродромі Сєща.
Показуємо російський аеродром Сєща на карті
Російський рух спротиву нагадує, що вартість одного "Руслана" складає щонайменше 70 мільйонів доларів США. За різними даними, до 3 травня 2023 року в Росії було не більше 12 таких літаків у робочому стані.
Їх виробництво або ремонт власними силами в Росії неможливі.
Слід зазначити, що саме з аеродрому Сєща російські військові атакують Україну дронами-камікадзе. З цього аеродрому Росія атакувала Україну 3 травня. Крім того, ворог атакував нашу країну "Шахідами" з Брянської області 4 травня.
"Бавовна" в Росії: що відомо про останні випадки
- У російському порту Тамань в ніч на 3 травня сталася пожежа на нафтобазі внаслідок атаки дронів. Окупанти тривалий час не могли приборкати вогонь у селищі Волна, що неподалік Кримського мосту.
- Уже наступної ночі, 4 травня, в Росії сталася чергова пожежа на Кубані. На Іллінському нафтопереробному заводі загорілася цистерна.
- Тієї ж ночі сталася ще одна пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у селі Киселівка Красносулинського району.
- Крім того, слід нагадати, що 4 травня невідомий дрон вночі атакував резиденцію Владміра Путіна в Кремлі.
- У Москві намагаються повісити відповідальність за атаку на Україну. Проте в Києві спростовують закиди російського керівництва.