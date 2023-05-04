"Бавовна" на аеродромі під Брянськом: партизани заявляють про пошкодження літаків росіян

У середу, 3 травня, невідомі дрони нібито атакували аеродром у Брянській області Росії. Унаслідок "бавовни" міг отримати пошкодження вантажний літак Ан-124 "Руслан".

Вибухи сталися на аеродромі Сєща в Брянській області. Російські партизани зазначають, що АН-124-100, що перебував на стоянці повністю заправленим паливом, ймовірно, не просто пошкоджено, а знищено.

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Унаслідок "бавовни" могли постраждати два літаки росіян

У повідомленні мовиться, що ще один літак "Руслан" отримав осколкові пробоїни фюзеляжу. Поки не відомо, чи всі це втрати внаслідок "бавовни" на російському аеродромі Сєща.

Показуємо російський аеродром Сєща на карті

Російський рух спротиву нагадує, що вартість одного "Руслана" складає щонайменше 70 мільйонів доларів США. За різними даними, до 3 травня 2023 року в Росії було не більше 12 таких літаків у робочому стані.

Їх виробництво або ремонт власними силами в Росії неможливі.

Слід зазначити, що саме з аеродрому Сєща російські військові атакують Україну дронами-камікадзе. З цього аеродрому Росія атакувала Україну 3 травня. Крім того, ворог атакував нашу країну "Шахідами" з Брянської області 4 травня.

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