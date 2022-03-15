Після війни ми все відновимо й уже формуємо фонди, щоб Україна жила, – Зеленський

Російські окупант нещадно руйнують житлові райони та знищують об'єкти інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після війни все відновлять.

За його словами, вони відновлять кожну вулицю кожного міста, кожен будинок та квартиру.

До слова З'явилося відео боїв у Бучі під Києвом з висоти пташиного польоту

"Ми все відновимо… Ми спрямуємо на це всі наші сили, всю допомогу світу. І вже формуємо фонди, щоб Україна жила", – заявив президент.

Свій допис президент доповнив фотографіями жахливих наслідків обстрілів Росією українських міст та селищ.

Окупанти гатять й по пам'ятках культури. Минулого тижня через ракетний удар постраждав Харківський художній музей, де зберігається картина Іллі Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султану". А на днях орки просто пограбували та розгромили відому пам'ятку архітектури Запоріжжя – "Садиба Попова".