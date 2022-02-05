Після візиту до України: Ердоган разом з дружиною заразилися Омікроном

Турецький президент Реджеп Ердоган та його дружина підхопили коронавірус. Вони захворіли після офіційного візиту до України.

Ердоган повідомив, що він та його кохана отримали позитивні результати тестів на коронавірус 5 лютого. Їх вирішили зробити після перших легких симптомів.

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У подружжя виявили Омікрон

За слова турецького лідера, у них з дружиною підтвердили коронавірус штаму Омікрон, перебіг хвороби – легкий. Наразі обоє вже самоізолювалися й продовжуватимуть працювати з дому. "Чекаємо на ваші молитви", – написав Ердоган.

Політик повернувся з України

Президент Туреччини та його дружина Еміне відвідали Київ 3 лютого. Політик зустрівся з українськими високопосадовцями й запевнив у підтримці на тлі загрози нападу Росії.

Зеленського підкреслили, що перед тим, як зустрітися з Ердоганом, глава держави робив тест на COVID-19. Його результат був негативним.

3 лютого, у день візиту Ердогана, про позитивний тест на коронавірус повідомив й Андрій Єрмак, глава Офісу Президента. У той день він вже не брав участь у державних заходах.

Ердоган кликав Зеленського й Путіна в Туреччину

Під час візиту до Києва турецький лідер вкотре висловив готовність стати посередником у перемовинах Зеленського та Путіна. Він запропонував організувати їм зустріч в Анкарі.

Згодом Ердоган повідомив ЗМІ, що вже отримав згоди на зустріч від українського та російського президентів. Наразі сторони ще домовляються про дату.

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Повний текст допису Ердогана у телеграмі:

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.​