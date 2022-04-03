Після власних звірств у Бучі Росія хоче випередити Україну та скликає Радбез ООН

Російські псевдодипломати скликають Радбез ООН щодо звірства своїх же військових у Бучі. Вони це зробити, щоб випередити Україну.

Про зібрання Ради безпеки стало відомо ввечері 3 квітня. Більше написали російські пропагандисти, які навіть дали цитату представників свого кривавого режиму.

Важливо Братські могили, зв'язані тіла дітей, дим, попіл: як Росія скоїла геноцид на Київщині – фото 18+

Продовжують поширювати брехню

При цьому представники країни-окупанта одразу почали звинувачувати Україну. Розстріли та катування мирного населення вони назвали "кричущою провокацією українських радикалів".

Та вони забули згадати, що Українські військові самі жахнулися, коли зайшли в місто. Адже десятки тіл мирних жителів лежали просто на дорозі. І саме росіяни під час відступу почали вбивати всіх підряд.

Головне про ці криваві події

Після звільнення міст на Київщині в кожному з населених пунктів виявляли все більше терору, який чинили росіяни. Загалом протягом 1 – 3 квітня вивезли вже 410 тіл вбитих мирних мешканців.

Найжахливіша картина була в місті Буча. Там виявили не лише багато тіл на дорогах, а й братську могилу. Окрім цього, російські солдати зробити там підвал для розстрілу. Вони вбивали людей одною кулею в голову, як колись це робило НКВД – зв'язавши та поставивши на коліна.

Президент України наголосив, що це геноцид, за який має відповідати не лише Путін, а й усі керівники та службовці армії Росії. Також назвав це геноцидом, зокрема, голова ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Не забудемо – Буча після звірств російських окупантів: дивіться відео