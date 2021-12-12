Після заяви про зустріч з Зеленським: Макрон проведе з Путіним телеміст
Джерело:24 канал
Президент Франції проведе зустріч у форматі телемосту з главою Кремля. Ймовірно, що контакт глав держав авідбудеться вже наступного тижня.
Про це повідомили в ефірі одного з російських телеканалів. Онлайн-зустріч відбудеться вже найближчими днями.
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Макрон планував поспілкуватись із Путіним, і з Зеленським
Раніше Макрон повідомляв, що має намір поспілкуватись з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. З президентом України глава Франції вже зідзвонився 10 грудня.
За словами Макрона, мета Парижа – перезапустити політичний процес, пов'язаний з конфліктом на Донбасі.
Президенти України та Франції обговорили безпекову ситуацію на Донбасі
Телефонна розмова між Зеленським та Макроном була присвячена безпековій ситуації на Донбасі. Президент Франції зауважив, що позиція України – дуже виважена. Зеленський, своєю чергою, подякував Парижу за підтримку.
Про що ще говорили Макрон та Зеленський:
- Політики обговорили відновлення роботи у нормандському форматі.
- Макрон та Зеленський погодились, що необхідно відновити ефективну діяльність Тристоронньої контактної групи.
- За словами Макрона, він підтримує усі ініціативи, які спрямовані на відновлення роботи КПВВ та звільнення полонених.
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