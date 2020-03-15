Після коронавірусу: що буде з економікою Китаю та Південної Кореї

За останніми даними, пік епідемії коронавіруса в Китаї та Південній Кореї пройшов і рівень захворюваності йде на спад. Поступово життя відновлюється. Але економічні наслідки вже є дуже серйозними. У третьому матеріалі з серії про коронавірус та економіку сайт 24 каналу оцінив ситуацію в двох азійських країнах.

Є тенденція до спаду: що відомо про ситуацію в Китаї

Лікарі в Китаї на машині – знак того, що вірус відступає/ photo: Times of Israel

Отже, за останніми даними, в Китаї захворюваність на новий коронавірус таки зменшується. За останні два дні зафіксовано лише 23 нових випадки. В епіцентрі пандемії – провінції Хубей – повідомили лише про 8 нових хворих. Це велике падіння з тисяч, зафіксованих до цього.

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Загалом, якщо вірити офіційним числам, в КНР захворіли на коронавірус 80 945 людей. Але є причини не довіряти цим даним, бо Китай має історію приховування реального стану речей в себе вдома. Багато хто міг залишитися "поза радарами" через відсутність симптомів та/або легку форму захворювання.

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Але ціна, заплачена за уповільнення хвороби, дуже і дуже велика – закрита на карантин величезна країна, серйозні збитки для всього світу, непрацюючі заводи, фабрики, магазини. Фактично лише в Китаї з його тоталітарним режимом, можна було закрити міста-мільйонники, щоб з них ніхто не міг виїхати.

Люди у соцмережах скаржаться на звільнення та, подекуди, нестачу їжі, дехто публічно критикував владу на вулицях. І хоча чиновники віддали наказ про розслідування, місцеві партійні комітети вже збираються "навчити людей бути вдячними Партії".

В провінції Хубей у жорсткому карантині опинилися 60 мільйонів людей – це подекуди більше ніж населення окремих країн! Поза межами Хубею та міста Ухань, вірус практично зупинений, каже місцева влада Китаю. Але з’являються імпортовані випадки – від людей, які приїхали до Китаю з інших країн. До того ж, компанії все ще бояться відкриватись, роблячи все, щоб обійти бажання влади поставити економіку знов на рейки.

Досі в столиці – Пекіні – 827 тисяч людей ще на карантині. Спочатку, хворих було так багато, що дехто помирав, так і не отримавши медичної допомоги або перебуваючи в ізоляції ( і заражаючи рідних!). При цьому всьому в Китаї розробили надшвидкі тести для виявлення коронавірусу та розповсюдили їх по всім лікарням. Але не всі звернулися за ними, бо вважали симптоми слабкими.

Після успішного (поки що) застосування вдома, КНР пропагує "уханську модель" за кордон. Наприклад, вона вже циркулює як варіант для стримування коронавіруса в Італії. Правда, у сусідів КНР, Тайваню та Сингапуру, також є успішні кейси з поєднання карантину та економіки, яка працює. Померлих там мало, в Сингапурі наразі немає зовсім.

Відновлювати життя країни завжди ризиковано, бо вірус може спалахнути знову, вже були випадки повторного зараження. Скоріш за все, вірус лише подавлений, але не знищений повністю. Голова ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейєсус, похвалив Китай та сказав: "Ця епідемія може бути подолана. Але лише за умови загального, координованого та повноцінного підходу".

Багато хворих, мало померлих: як це вдалося Південній Кореї

Президент Мун Чже Ін у захисній масці/ photo: Bangor Daily News

Щодо Південної Кореї, то там смертність залишається доволі низькою (7979 випадків, лише 67 смертей на момент написання статті). Приблизний відсоток смертності складає 0,7% (дані ВООЗ на 9-те березня). Це набагато менше ніж в Італії або Ірані або в Китаї трохи раніше.

Сеул досяг цього завдяки надійності національної служби здоров’я, досвіду боротьби з попередніми спалахами коронавірусу, агресивне виконання протоколів та постійному тестуванню. Воно почалось ще до офіційного прибуття вірусу в країну (19 січня). Були створені гарячі лінії інформування, встановлені теплові камери.

Хвороба вибухнула на початку лютого в місті Тегу через секретні церковні служби секти Синчонджі. Тоді хвора на коронавірус жінка була на зібранні, де і почалося масове зараження. 63% випадків на Півдні пов’язані з цією сектою. Але уряд отримав списки усіх членів секти та розшукав їх по всій країні.

Південна Корея зробила 211 тисяч! аналізів на коронавірус у 96-ти приватних та державних лабораторіях. Тести коштують 130 доларів, але половину покриває страховка. Ті, у кого підтверджується позитивний результат, отримують все безкоштовно.

Були навіть запроваджені так звані Drive through system – коли водіїв, які підозрювали у себе вірус, тестували прямо в машинах на спеціальних пунктах пропуску. Навіть коли стався другий масовий спалах у call-центрі, всі були готові та взяли аналізи у співробітників, створивши лабораторію...прямо на вулиці.

На відміну від Китаю, тут виявляли навіть легку форму хвороби на ранній стадії. Таким чином, не всі потрапляють в лікарню, багато хто переживав хворобу вдома з постійними консультаціями. Або в окремих інтернатах. Лікарняні ліжка потрібні лише пацієнтам з критичною небезпекою для життя.

Широкомасштабне тестування допомогло виявити цікаву закономірність: чим більше виявлених хворих, тим менше смертність.

Рівень летальності був значно знижений, а ефективне лікування дозволяло боротися навіть з важкими ситуаціями пневмонії та проблем з диханням. До того ж, багато хто в секті були молодими людьми, а вірус більше вбиває старих. Наразі немає загиблих у віці до 29-ти років, а смертність у групі 70-80 років нижча ніж в Італії (обидві країни мають проблеми зі стрімко старіючим населенням).

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Сеул "обережно сподівається, що пік захворювання пройдено". Сусідня Японія має 1380 випадків та 25 смертей. Але в Сеулі кажуть, що Токіо не має достатньо тестових наборів. Це не кажучи вже про США, де тестові набори коштують дуже дорого, а самих тестів зроблено вкрай мало: до 1500. Відсоток смертності? Поки що понад 5%.

Що чекає китайську та корейську економіку

Незважаючи на політичні проблеми, зв'язки між двома країнами ще дуже сильні/ photo: Global Times

Незважаючи на поступове послаблення епідемії в КНР, її економіка отримала серйозний удар. Так, поступово люди повертаються до роботи, навіть Apple відкриває свої магазини. Але виробництво та сфера послуг занепали, відзначають ЗМІ.

Драконівські заходи по боротьбі з вірусом мають свою високу ціну. Сфера обслуговування, де зайнято 46% ринку праці (360 млн робочих місць), фактично була принесена в жертву. А ще ж є 290 внутрішніх трудових мігрантів.

До епідемії, економіка країни оцінювалася у 14 трильйонів доларів США. Але в лютому економічні показники впали до найнижчого рівня. Вперше після"Культурної революції", Пекін може повідомити про негативне економічне зростання, заявили у медіа-групі Caixin.

Тоді смерть Мао Цзедуна у 1976 році та всі події після неї призвели до падіння економіки на 1,6%. З того часу, до речі, КНР процвітала: економіка зростала як на дріжджах на 9,4% в середньому між 1978 та 2018 роками. Далі почався новий спад.

Індекс промислових закупівель (PMI) впав нижче рівня 2008 року: число нижче 50 показує на зменшення активності, а воно було 35,7. Індекс будівництва та послуг впав ще нижче: до 29,7. Особливо складно заводам: виробництво зупинилось через зникнення замовлень так само як експорт та імпорт. Логістика значно порушилась через транспортні обмеження.

Описані вище проблеми можуть створювати тиск на маленькі фірми та провокувати звільнення. Нормалізація економічної активності точно може затягнутися. Пекін вже закликає органи місцевого самоврядування поступово знімати обмеження на роботу – боїться соціальних заворушень. Студентів коледжів активно запрошують до лав китайської армії.

Нацбанк Китаю ще в лютому знизив ставки за кредитами заради зниження витрат на фінансування бізнесу і випустив у обіг 800 млрд юанів (114,4 млрд доларів США). Мінфін виділив 290 млн юанів (41,5 млрд доларів США) в спеціальних облігаціях для фонду інфраструктури. Далі, впевнений аналітик Лю Сюеджі, треба надати кошти реальному сектору економіки.

Прогнози були дещо переглянуті: тепер аналітики вважають, що економіка КНР може скоротитися аж до 6%. В кінці кінців, впевнені у верхівці КНР, економіка "відскочить" від дна, але питання коли саме це станеться. Скоріш за все, лише к третьому кварталу 2020 року, тобто у період від липня до вересня.

Економіка Китаю відновиться далеко не відразу/ photo: Real Daily

Для економічного зростання буде потрібна нова політика. Але один урок з фінансової кризи китайська влада вивчила: надавати пряму допомогу постраждалим регіонам, а не використовувати короткочасні стимули. Тоді було викладено 4 трильйонів юанів (573 млрд доларів США), що створило величезні борги.

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Сі Цзіньпін каже, що коронавірус не зупинить КНР на шляху до досягнення цілей економічного та соціального розвитку. Але є всі причини вважати, що це вже не так.

Що стосується Південної Кореї, яка постраждала менше, то економіка там викликала питання ще до пандемії коронавіруса. 15-го квітня там мають відбутися парламентські вибори, які покажуть у якому напрямі планує рухатися країна. Президент Мун Чже Ін зазначив, що "настали темні часи". Від пандемії постраждали авіаційна, туристична, автомобільна галузі. Тим часом, продовжується протистояння з Японією тоді, коли дві країни мали б шукати шляхи порозуміння.

Туристичні продажі впали на 80% – лише 49 тисяч південних корейців виїздили за кордон останнім часом. Промисловий центр Гумі неподалік Тегу просто зупинився, бо знаходився занадто близько від епіцентру зараження. Перебої в роботі були у таких гігантів як Samsung, LG, Hyundai та Kia. Тож Сеул теж має готуватися до довгого відновлення.