Питання кількох днів: ЄС готовий ввести санкції проти Росії у разі нападу

Якщо Росія наважиться напасти на Україну, Євросоюз запровадить санкції швидко. Зазначають, що це станеться не за тижні, а протягом кількох днів.

Реакція на напад Москви буде дуже швидкою. Про це видання пише, посилаючись на високопосадовця ЄС.

Важливо США не будуть вводити зараз санкції проти Росії, - Блінкен

Буде дивовижна єдність

Політик впевнений, що серед 27 країн блоку буде "ще більш дивовижна" єдність, ніж у 2014 році. Він визнав, що є "різні чутливості", але всі країни-члени ЄС гостро відчувають інтереси блоку.

Якщо такий дуже серйозний розвиток подій станеться, реакція буде дуже швидкою, реакція буде надзвичайно чіткою. І знову ж таки це буде питання днів, не питання тижнів,

– наголосив чиновник.

За інформацією ЗМІ, джерела в ЄС песимістично налаштовані щодо відступу Кремля від своїх "максималістичних вимог". Вони фактично дають Росії сферу впливу у Східній Європі.

Світ попереджає Росію про наслідки

Президент США Джо Байден пригрозив Москві потужними санкціями у разі агресії проти України. Він попередив, що обмеження призведуть до економічної катастрофи в Росії.

Наприклад, банкам можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом, а також допускають від ключення країни від системи SWIFT.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що Кремль заплатить високу ціну, якщо нападе на Україну. Про те саме говорить і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

До речі, президент Володимир Зеленський закликав не чекати ескалації, а запроваджувати обмеження вже.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон поки що не вводитиме санкцій. Причиною він назвав можливу втрату "ефекту стримування".

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