"Коли він здохне": про що росіяни насправді хочуть запитати Путіна

У четвер 14 грудня Путін проводить пряму лінію, під час якої нібито відповідає на запитання людей. Але, звісно ж, гострих запитань йому ніхто не ставить і все цензурується.

Волонтери команди Навального, який зник із колонії, вийшли на вулиці, щоб дізнатися, яке питання люди поставили б Путіну. 24 Канал розкаже детальніше.

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Про що росіяни хочуть дізнатися в Путіна

Відповіді були дуже різні. Дехто не побоявся говорити про наболіле, а дехто все ще перебуває в полоні ілюзій. Найбільше росіян цікавить, коли закінчиться війна. Саме так, ніхто не сказав "СВО". Та якщо хтось боїться за сина і тому хоче завершення війни, то, наприклад, одна жінка цинічно заявила, що хоче "миру у всьому світі".

Що росіяни хочуть спитати у Путіна:

Коли відпустять додому мобілізованих?

Сину 18, мене цікавить питання щодо війни. Я його народила не для того, щоб на війну віддавати, не для того, щоб мені потім труну привезли.

В мене одна тема – про пенсію. Чому в нас, росіян, маленька пенсія?

Коли закінчиться війна?

Коли... вибачте, коли він здохне?

Коли буде перемога?

Коли закінчиться війна? Хочу, щоби був мир у всьому світі.

Чому пенсіонери отримують так мало?

Питання одне: коли це все закінчиться?

Він ще у холодильнику чи ні?

Спитали б: шановний, коли закінчиться війна? Блін, хлопці гинуть один за одним, ідуть суто заради грошей, але гроші того не варті, мені здається.

Отже, на другому місці після питань про війну для росіян стоїть питання бідності. Це розвінчує пропагандистські міфи про те, що "в Росії добре жити". А саме цим росіяни заманювали кримських пенсіонерів у 2014-му – мовляв, Україна не змогла вам стільки платити, але з нами все зміниться. Подальші події показали, що змінилося все тільки на гірше.

Іще на екрані під час прямої трансляції з'являлися питання типу "Коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?", "Як можна переїхати в ту Росію, яку показують на Першому каналі?" Все це означає, що не всі росіяни задоволені правлінням Путіна, що б там не казала пропаганда.

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Про що говорив Путін під час прямої лінії

Він видав чергову цинічну заяву щодо війни в Україні, а також сказав, що в економіки Росії достатній запас міцності.