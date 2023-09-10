Південна Корея надасть 2,3 мільярда доларів Україні на післявоєнну відбудову, – ЗМІ

Південна Корея вирішила передати Україні 2,3 мільярди доларів. Допомога буде направлена на післявоєнну відбудову.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Він оголосив свою обіцянку під час саміту G20 у Нью-Делі.

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Південна Корея надасть Україні нову допомогу

Так, президент Південної Кореї заявив, що його країна надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Решта грошей – будуть у формі довгострокової допомоги.

Кошти надходитимуть у формі кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.

Як Південна Корея допомагає Україні