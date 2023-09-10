Південна Корея надасть 2,3 мільярда доларів Україні на післявоєнну відбудову, – ЗМІ
10 вересня 2023, 13:26Читать новость на русском
Джерело:Yonhap
Південна Корея вирішила передати Україні 2,3 мільярди доларів. Допомога буде направлена на післявоєнну відбудову.
Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль. Він оголосив свою обіцянку під час саміту G20 у Нью-Делі.
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Південна Корея надасть Україні нову допомогу
Так, президент Південної Кореї заявив, що його країна надасть початкові 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Решта грошей – будуть у формі довгострокової допомоги.
Кошти надходитимуть у формі кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.
Як Південна Корея допомагає Україні
- Нещодавно стало відомо, що Південна Корея планує виділити наступного року у 8 разів більшу суму фінансової підтримки нашої країни, аніж цьогоріч. Так, Південна Корея у 2024 році хоче надати Україні фінансову допомогу у розмірі 520 мільярдів вон. Зазначимо, що це близько 394 мільйонів доларів.
- До речі, у 2023 році Південна Корея допомагала нашій державі на суму, що у 8 разів менша, аніж буде в наступному році. Зокрема, майбутній пакет допомоги включає: 130 мільярдів вон на відновлення; 260 мільярдів на гуманітарну допомогу.
- Південна Корея готова відновлювати як державний, так і приватний сектор України. Уряд цієї країни готовий запропонувати різноманітні проєкти на суму у 52 мільярди доларів. Україна вже подала запит на участь у 5 тисячах будівельних проєктах. Їх вартість оцінюють у 52 мільярди.
- Нагадаємо, що в Україну 15 липня приїжджав президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Юн Сок Йоль відвідав Бучу та Ірпінь, де росіяни скоювали жорстокі звірства під час окупації у березні 2022 року. Зазначалося, що Юн Сок Йоль відвідав Бучу разом з генпрокурором Андрієм Костіним.