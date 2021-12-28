"Північний потік-2" не може бути комерційним проєктом, – МЗС Німеччини

28 грудня 2021 , 16:34
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Джерело:

Wiwo.de.

Міністерка Анналена Бербок заявила, що скандальний "Північний потік-2" не може бути приватним комерційним проєктом. Газопровід відіграє велику геостратегічну роль.

Відповідну заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. За словами політикині, докази цього Європа вже побачила.

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Останні кілька років у Європі прояснили, яку геостратегічну роль відіграє "Північний потік-2",
– зауважила Бербок.

"Не відповідає нормам Євросоюзу"

  • Бербок зауважила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Тому наразі газопровід не можуть схвалити.
  • За словами Бербок, до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право у галузі енергетики.
  • Сертифікацію "Північного потоку-2" призупинили ще у листопаді. Вона знову стартує, якщо компанія проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Переговори США та Німеччини

  • У Держдепі США заявили про проведені перемовини з новообраним урядом Німеччини.
  • Ключовим було питання скандального газопроводу "Північний потік-2".
  • Німеччина наголосила, що підтримає Україну у разі нової російської агресії. Зокрема, може мовитися про зупинку "Північного потоку-2".

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Автор: Мар'яна Бекало