"Північний потік-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю Росії, – Bloomberg

Німеччина не зупинить прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія використовуватиме його як геополітичну зброю. У такому випадку держава може зосередитися на більш широких санкціях Євросоюзу.

Скоріш за все позиція Німеччини щодо цього питання не зміниться навіть після відставки Ангели Меркель. Усе через те, що проєкт "Північного потоку-2" підтримує майже увесь політичний спектр країни.

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Як діятиме Німеччина

Замість прямого удару по газопроводу, Німеччина зосередиться на санкціях на рівні ЄС. Це складніший шлях для заходів у відповідь на агресію Росії.

У Німеччині заявили про готовність провести консультації щодо "Північного потоку-2". Їх ініціювали в Міністерстві закордонних справ України.

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