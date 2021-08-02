"Північний потік-2" не зупинять, навіть якщо він стане зброєю Росії, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Німеччина не зупинить прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія використовуватиме його як геополітичну зброю. У такому випадку держава може зосередитися на більш широких санкціях Євросоюзу.
Скоріш за все позиція Німеччини щодо цього питання не зміниться навіть після відставки Ангели Меркель. Усе через те, що проєкт "Північного потоку-2" підтримує майже увесь політичний спектр країни.
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Як діятиме Німеччина
Замість прямого удару по газопроводу, Німеччина зосередиться на санкціях на рівні ЄС. Це складніший шлях для заходів у відповідь на агресію Росії.Зверніть увагу! У Німеччині заявили про готовність провести консультації щодо "Північного потоку-2". Їх ініціювали в Міністерстві закордонних справ України.
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"Північний потік-2": останні новини
- Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня домовилися щодо газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- Нижня палата Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".
- Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна не може зупинити будівництво "Північного потоку-2". Однак держава зробить усе можливе, щоб газопровід не сертифікували у Євросоюзі.
- За словами радника глави Офісу Президента Тимофія Милованова, у разі запуску газопроводу Україна втрачатиме 1,5 мільярда доларів.