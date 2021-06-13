Україна готова говорити про компенсації в разі запуску "Північного потоку-2", – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова вести перемовини про компенсації у разі запуску "Північного потоку-2". За його словами, останнім часом рішучість США щодо цього питання суттєво зросла.

Міністр закордонних справ зазначив, що водночас Київ завжди зможе відмовитися від запропонованих варіантів. Про це дипломат повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

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Якщо нам запропонують переговори про компенсації (щодо "Північного потоку-2"), то ми це розглянемо,

– сказав глава МЗС.

США стали більш рішучими

Дмитро Кулеба зауважив, у нього склалося враження, що останнім часом рішучість США домогтися компенсацій Україні у разі завершення будівництва "Північного потоку-2" – суттєво зросла.

За словами міністра, для нашої держави трубопровід становить передусім безпекову загрозу. Тому його потрібно "використати як важіль, аби спонукати Росію до конструктивної ролі у мирному процесі на Сході України".

Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко

Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.

Джо Байден вважає санкції контрпродуктивними, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.

Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".

Росія будує свій газопровід в обхід України до Європи з 2015 року. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів

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