Якщо "Північний потік-2" добудують – це буде сильний удар по Україні, – нардеп Костенко

Щодо "Північного потоку-2" триває політична боротьба. Однак, якщо санкції не спрацюють і його таки добудують, це негативно вплине на Україну.

Попри те, що США висловлюють підтримку Україні, у питанні санкцій проти газогону наша країна не може відіграти ніякої ролі. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив народний депутат та учасник АТО Роман Костенко.

Зверніть увагу Загострення в Україні: Меркель прокоментувала можливість зупинки "Північного потоку-2"

За його словами, Німеччина дозволяє добудувати "Північний потік-2". Отже, санкції не спрацьовують.

Якщо його добудують – це буде дуже сильний удар по Україні. Наслідки можуть бути гірші, ніж вторгнення,

– вважає Костенко.

Про важливість санкцій

Як наголосив нардеп, санкції Заходу проти Росії від нас не залежать. Україні завжди доводиться про це просити.

"Це відбувається тому, що в нас немає сильних дипломатичних та військових позицій", – пояснив Костенко.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" – це питання війни, а не бізнесу. За його словами, усі повинні об'єднатися проти закінчення будівництва газопроводу, бо від цього залежить колективна безпека.

Він переконаний – якби в нас була зброя стримування, то санкції були б ефективнішими й охопили б більше сфер. "Російська Федерація поки ні на крок не відступила від тих позицій, які вона посіла на нашій державі", – підсумував він.

Коротко про будівництво "Північного потоку-2"