Якщо "Північний потік-2" добудують – це буде сильний удар по Україні, – нардеп Костенко

Щодо "Північного потоку-2" триває політична боротьба. Однак, якщо санкції не спрацюють і його таки добудують, це негативно вплине на Україну.
Джерело:24 канал
Попри те, що США висловлюють підтримку Україні, у питанні санкцій проти газогону наша країна не може відіграти ніякої ролі. Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив народний депутат та учасник АТО Роман Костенко.
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За його словами, Німеччина дозволяє добудувати "Північний потік-2". Отже, санкції не спрацьовують.
Якщо його добудують – це буде дуже сильний удар по Україні. Наслідки можуть бути гірші, ніж вторгнення,
– вважає Костенко.
Про важливість санкцій
Як наголосив нардеп, санкції Заходу проти Росії від нас не залежать. Україні завжди доводиться про це просити.
"Це відбувається тому, що в нас немає сильних дипломатичних та військових позицій", – пояснив Костенко.Увага! Президент Володимир Зеленський заявив, що "Північний потік-2" – це питання війни, а не бізнесу. За його словами, усі повинні об'єднатися проти закінчення будівництва газопроводу, бо від цього залежить колективна безпека.
Він переконаний – якби в нас була зброя стримування, то санкції були б ефективнішими й охопили б більше сфер. "Російська Федерація поки ні на крок не відступила від тих позицій, які вона посіла на нашій державі", – підсумував він.
Коротко про будівництво "Північного потоку-2"
- Росія почала будувати "Північний потік-2", щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У березні повідомляли, що "Північний потік-2" завершили будувати на 95%.
- Росія хоче завершити його у вересні 2021 року.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу. Тоді будівництво зупинили, однак через рік його відновили.
- 15 квітня у Німеччині заявили, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі. Про це заявив Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.