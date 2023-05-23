"Звільнення" Росії триває: ЗМІ повідомили про план "Едельвейс" ще й у Брянській області

Російські добровольці розпочали "демілітаризувати" західні регіони Росії. Було відомо про перші "звільнені" населені пункти на Бєлгородщині. Однак окупанти також "чомусь" посилюють заходи безпеки на Брянщині.

Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК розпочав, як вони кажуть, "звільнення" регіонів Росії від путінського режиму 22 травня. Зокрема, через це план "Едельвейс" оголосили на Бєлгородщині, а уже наступного дня – на Брянщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Оголошено збір силовиків

Як пишуть ворожі медіа, у Брянській області оголосили загальний збір для силовиків. Ймовірно, відбуватиметься збільшення чисельності бійців Росгвардії у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає,

– йдеться в джерелі.

Зазначимо, що план "Едельвейс" передбачає збір особового складу, оперативного штабу МВС, ГУ МВС, УВС, особового складу підрозділів органів внутрішніх справ та Росгвардії у різних регіонах Росії на випадок чи то надзвичайних ситуацій, чи то навіть "терористичних загроз".

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