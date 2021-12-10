Але, на жаль, ні. Усі переговори були двосторонніми, тож нам тепер доведеться самим збирати частинки цього пазла в цільну картину світу.

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Попри всі прогнози та погрози, небо нам на голову після переговорів не впало. Але чи означає це, що Путін переграв Байдена і отримав все, чого хотів?

Росіяни зачаровані перемовинами

Російські ЗМІ вважають, що так. Вони як зачаровані (а, може, їм за це просто непогано заплатили) повторюють тезу, що "Росеюшка-матушка" закріпила за собою статус сили, яку потрібно враховувати. Ми й не заперечуємо. Якщо граната у лапах мавпи, то, звісно, її думку потрібно враховувати.

Ті, хто біля Кремля, природно кажуть, що це – великий успіх. Я не можу з цим погодитися. Росія – така країна, яку за визначенням потрібно враховувати: 17 мільйонів квадратних кілометрів набиті ядерною зброєю. Хочеш не хочеш, треба це брати до уваги. Дмитро Орешкін Російський політолог

Чи отримав Путін те, що бажав

Але чи отримала та мавпа з гранатою того, чого хотіла? Якщо бажання було винятково провести переговори заради переговорів, то так.

А якщо так "володар золотого кільця" хотів схилити Україну до прямих переговорів з ОРДЛО, проведення виборів, згідно з мінськими домовленостями, та відвернути від нас НАТО, то цей його план накрився залізним куполом.

Бо про які прямі переговори і внутрішній конфлікт може мовиться, якщо керують окупованими територіями тепер члени "Єдиної Росії" Леонід Пасічник і Денис Пушилін.



Путін не зможе обдурити Байдена / Фото Getty Images

"Якщо проаналізувати, хто за 8 років хто приймав і хто сприяв, то все пов'язане з "Єдиною Росією", з тими, хто є членами "Єдиної Росії" і з президентом, який нерозривно пов'язаний з керівною партією", – казав Пушилін.

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Коли ті, хто принесли вашу "русскую весну" на Схід, на ваших же каналах розповідають, які вони молодці. Та й ви, здається, трохи підзабули. "Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там розв'язанням певних питань у військовій сфері", – заявляв Путін.

Путін не зможе обдурити Байдена

Щодо мінських домовленостей – то це вже навіть не смішно. Звісно, так просто згорнути їх і покласти десь на одній поличці разом з будапештським меморандумом у нас не вийде, але і йти за сценарієм Путіна Україна точно не збирається.

У США це тепер вже розуміють. Чому тепер вже, бо після минулих переговорів Байден на цю вудочку навряд чи клюне.

Ви пам'ятаєте, Путін обдурив Байдена, але цього разу йому це не вдасться. Тоді Байден засудив весь американський істеблішмент. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Окрім того, не можна видавати російські паспорти на окупованих територіях, обстрілювати українські позиції, вести торгівлю з ОРДЛО, порушуючи всі мінські домовленості і говорити нам, щоб ми йшли за списком, який склали на колінці ще у 2014 році.

Головна проблема

Кажу за списком, бо, як ви пам'ятаєте, плану у ньому немає – з чіткими термінами і датами, є перелік дій. Ми на чолі з усім цивілізованим світом бачимо їхнє виконання в одній послідовності, Путін – в іншій. У цьому є найголовніша проблема.

Третій пункт 2-годинних перемовин – НАТО без України чи Україна без НАТО. Путін хотів гарантій: "У діалозі із США наполягатимемо на виробленні конкретних домовленостей, що виключають подальші просування на Схід і розміщення загрозливої ​​нам зброї. Пропонуємо почати предметні переговори".

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Мріяти чи хотіти – не шкідливо. Бо зі свого боку Байден звісно міг би це пообіцяти, але навіщо, якщо НАТО – це не одна країна, а 30 окремих, суверенних держав, тому зробити з них Радянський Союз і об'єднати ідеєю "не брати до себе Україну" в месії не вийде.

Кажу вам чітко і прямо, що Байден не брав жодних зобов'язань і не давав обіцянок. Він стоїть на позиції, що країна має сама обирати, з ким їй вступати в альянси,

– сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Зі втіленням обіцяного в життя у США, я вам скажу, все складається набагато краще, ніж у наших українських політиків. Вже до кінця цього тижня США надішлють Україні:

стрілецьку зброю;

боєприпаси загальною сумою в 60 мільйонів доларів.

Нібито вже останні елементи додаткової безпекової допомоги від уряду США. Але в разі загострення, якщо "зелені чоловічки" Путіна хоча б одним кроком ступлять на нашу територію, ми отримаємо ще 300 мільйонів доларів на військової допомоги, а Росія отримає те, на що давно заслуговує.

"Я подивлюся вам в очі і скажу, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому – те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз", – сказав Салліван.



Салліван: "Байден не давав обіцянок" / Фото Getty Images

Тобто на цьому шантаж від Росії можна було б вважати провалом, але конгресмени США викреслили з оборонного проєкту бюджету на 2022 пункт про запровадження санкцій проти "Північного потоку-2" та 35 росіян наближених до головного.

Така "вишенька на торті". Хоч Путіну з'їсти дозволили, та торт, кажуть, не чіпай, бо битимемо боляче по руках. Хоча питання, чи любить Путін солодке взагалі? Чи збирався він наступати на Україну, бо здається, нічого, окрім преференцій від США, йому більше і не треба було.

Насправді це – порожня гра. Байден задоволений собою, Путін задоволений собою, війни не буде (а мені здавалося, що її і не повинно бути). Непорівнянні втрати в порівнянні з придбаннями для Путіна. Дмитро Орешкін Російський політолог

Російські війська залишились на місці

Попри це, російські військові все ще залишаються біля наших кордонів. Вирішили певно й далі нам "око мозолити" і чекати, чим закінчаться переговори Байдена з Зеленським та Зеленського з Макроном.

У сухому підсумку ми маємо глибоку стурбованість і багато обіцянок. Тобто зі спини нас прикриють, можемо бути у цьому впевнені.

Утім, як то кажуть, на іншого сподівайся, але й сам не схиб. Поки питання війни – на паузі, маємо укріплювати державний кордон і збільшувати обороноздатність нашої країни. Щоб Путіну в очі вже дивилися не ми, а наші Bayraktar і не тільки.

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Тривожну валізку далеко не ховайте. Сусідні бомбосховища на мапі прогугліть і пройдіть курси стрільби або першої медичної допомоги. Хай би що там не було у майбутньому, але ці знання (з таким сусідом) нам точно не завадять.