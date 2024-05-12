Сил для захоплення Харкова наразі немає: як розвивається ситуація з наступом росіян

Російські війська перебувають на відстані 30 кілометрів від Харкова. За даними аналітиків, ворогу буде важко захопити місто, адже наразі росіяни не мають стратегічного резерву для осади обласного центру.

Для оточення Харкова окупантам потрібно мінімум 300 тисяч особового складу. Чи зупинить Росію брак сил та, чи залучатиме ворог військо з інших напрямків, про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Військове командування Росії не діє раціонально

Брак сил не означає, що Росія зупиниться й не діятиме. Найімовірніше, першочерговий план противника – охоплення Харкова в напівкільце.

Тобто охоплюючий удар з перерізання основних шляхів сполучення, зокрема до Харкова, щонайменше з трьох місць, тому що до півдня дійти сил уже не вистачить, щоб взяти в повне кільце,

– зазначив військовий експерт.

Ворог почав озвучувати цілі, чи вкидати в інформаційний простір, говорячи про так звану "буферну зону" вглиб українського кордону на 10 кілометрів, мовляв, щоб не обстрілювали Шебекіно.

Це дурість. Їх не цікавить Шебекіно, але вони про це говорять, тому що це варіант для підстрахування, розуміючи, якщо не вдасться навіть близько підійти до Харкова, то щоб сказати, мовляв, ми й не планували, була задумана взагалі інша операція,

– мовив Мусієнко.

Досвід повномасштабної російсько-української війни продемонстрував, що часто вороже військове командування не діє раціонально. Будь-які пояснення про те, що сил недостатньо, угруповання треба 300 тисяч, а не 50 тисяч – для Росії пусті слова.

Вони все одно будуть лізти, скільки зможуть пройти, вгризатися в землю, окопуватися і намагатись створювати рубежі, щоб потім українські сили їх витискали назад в Росію,

– зауважив військовий експерт.

У противника станом на зараз більше просто немає можливості залучити військо, а зі Сходу теж не підуть, адже думають, що там можна реалізувати плани щодо захоплення всієї Донецької області, можливо, до осені, чи може й раніше.

З погляду перекидання військ питання у тому, що не Росія хоче перекинути свої війська. Ворог хоче, аби українські війська йшли на північний схід й боронилися там, зменшуючи присутність на Сході України.

Наступ росіян на Харківщину / дивіться на карті

Ситуація може швидко змінюватися

Російські загарбники мають проблеми через нездатність окупувати весь Донбас. Це змусило їх вдатися до наступу на Харківщину, попри те, що росіяни не мають стратегічного потенціалу для організації великої наступальної операції.

З одного боку, ніби ситуація на обличчя, все відкрито й можна побачити, що відбувається. Цієї кількості військ недостатньо, мова йде про другорядний відтинок фронту, а не першочерговий для наступальних дій Росії на сході Донеччини.

"Разом з тим не можна стверджувати, що так буде завжди, що в якийсь момент цей напрямок із другорядного не стане першочерговим. Я б не виключав, що кількість військ може збільшуватись на Харківському напрямку. Адже ситуація в динаміці й може змінюватися", – додав Мусієнко.

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