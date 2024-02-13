Путіну потрібні перемоги до дедлайну: які пріоритети окупантів до кінця 2024 року
Росіяни продовжують вести активні дії на декількох напрямках, проте серйозних результатів на фронті не можуть досягти. Так само як виконати стратегічні плани, які ухвалювались ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу, що стратегію Росії на фронті на 2024 рік озвучив Владімір Путін наприкінці 2023-го. Водночас нічого нового він не повідомив.
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Очільник Кремля говорив про головне завдання, яке має виконати російська армія до кінця 2024 року – це повна окупація Донецької і Луганської областей.
"Нагадаю, що на сьогодні це завдання не виконане. Хоча Путін давав наказ повністю окупувати Донецьку і Луганську області до червня 2022 року. Минуло вже майже 2 роки, а цілі досі не досягнуті", – нагадав офіцер ЗСУ.
Прагнуть показати хоч якийсь результат
Водночас головне завдання противника, на думку Березовця, полягає насамперед в досягненні того, що вони називають цілями так званої "СВО". Серед таких цілей окупантів – "повна ліквідація" Збройних Сил України як єдиної сили, яка стоїть на заваді планів противника знищити державний суверенітет і незалежність України.
Також росіянам критично важливо повернутися в регіони, які були деокуповані під час українського наступу восени 2022 року. Противника безперечно цікавить Харківщина, де він намагається відсунути наші підрозділи за річку Оскіл.
Крім того, окупанти пробують просуватися в напрямку від Кремінної до Лимана з метою так само відкинути українські підрозділи за річку на цій ділянці фронту. До того ж вони намагаються усунути ключову для них загрозу в Авдіївці, за яку точаться запеклі бої протягом багатьох місяців,
– наголосив Березовець.
Однак росіяни, відчуваючи серйозну непідготовленість власного особового складу, почали кидати туди все більше і більше так піхоти. Вони прагнуть показати будь-який результат до дедлайну – дати так званих президентських виборів в Росії. А Путіну, за словами офіцеру ЗСУ, важливо продемонструвати бодай якусь "перемогу" вже в першому турі, адже розтягувати голосування на два тури він не збирається.
"Тому для противника критично важливо зараз досягти перемоги будь-де, але в пріоритеті для нього – Куп'янськ та Авдіївка", – зазначив Тарас Березовець.
Більше про плани Росії щодо війни
- Видання BILD, посилаючись на дані німецької розвідки, розповіло про плани Росії до 2026 року. За інформацією таблоїда, росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області, а також Харків, Дніпро та Запоріжжя та інші українські міста.
- Водночас на півдні окупанти планують утримувати оборону по Дніпру, а наступати на Херсон або Одесу нібито не збираються.
- В ГУР МО зазначили, що ворог має намір просуватися далі на фронті. Однак для здійснення своїх планів росіяни не мають відповідних сил та засобів.
- Також глава ГУР Кирило Буданов у грудні 2023-го заявив, що у Росії немає намірів воювати у 2025 році. Проте він зауважив, що під кінець 2024-го вони можуть скорегувати свої плани.