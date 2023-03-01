Плани з Медведчуком і Януковичем – замилювання очей: яка справжня мета Росії

Зараз Росією просуваються в інфополе кум Путіна Віктор Медведчук та експрезидент Віктор Янукович. Існує версія, що країна-агресорка не в змозі вести наступальні дії на фронті і намагається створити на окупованих територіях "іншу Україну" на чолі з Медведчуком чи Януковичем.

Політолог Петро Олещук вважає цей план нереалістичним. Про це він розповів 24 каналу. На його думку, ніхто цю концепцію не буде втілювати в життя.

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Він зазначив, що висування Росією на передній фланг Медведчука, Януковича, Царьова та інших "пітекантропів" говорить про "серйозність" відповідних планів.

Ні Медведчука, ні Януковича, який вже багато років не з'являється на людях і невідомо, чи він ще живий, ні інших подібних діячів, зрозуміло, ніхто не може бачити на якихось достатньо серйозних посадах,

– підкреслив політолог.

Він вважає, що це може бути замилюванням очей.

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Створення суперечливих версій

"Також росіяни оголосили анексію окупованих територій. Це не якась інша Україна з їхньої точки зору, а територія Росії. І Путін дуже цим пишається, постійно повторює, що Росія "пріросла", – наголосив Олещук.

За його словами, зрозуміло, що вони за жодних обставин не будуть це відігравати назад.

Єдиний спосіб відіграти це назад – звільнити ці території від російської окупації. І цим Україна і буде займатися,

– зауважив він.

На його думку, всі ці плани і концепції, це відображення схильності Росії до дезінформації шляхом створення купи різноманітних суперечливих версій.

"Ця дезінформація може бути розрахована зокрема на Захід, мовляв, ми не хочемо знищити Україну – у нас просто свій погляд на неї. Таким чином вони хочуть дещо приховати свої справжні плани", – вважає Петро Олещук.

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