Плани Росії щодо оточення поблизу Сєвєредонецька розбиті вщент, – військовий експерт
Очільники Луганської області повідомляли, що Збройні Сили України контролюють промзону. Вона займає від 40 до 50% території Сєвєродонецька і фактично є половиною міста.
Населений пункт можна пройти пішки за годину. Про це 24 каналу відзначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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За його словами, наразі в Сєвєродонецьку – вуличні бої високої інтенсивності. Територія переходить "із рук в руки", тому, на думку експерта, не варто говорити про якісь відсотки.Нагадаємо! За інформацією керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в Сєвєродонецьку погіршилася ситуація. Збройні Сили України наразі контролюють промзону.
"6 червня – місто не взяли"
Снєгирьов нагадав, як міністр оборони Сергій Шойгу всередині травня доповідав Володимиру Путіну про те, що Луганська область нібито майже повністю – під контролем Росії. Окрім цього, у російських ЗМІ поширювали інформацію про начебто взяття Сєвєродонецька, яка датується 27 травня.
Сьогодні – 6 червня і місто не взяли. Мужність українських воїнів – поза сумнівів. Плани російської воєнщини щодо створення оперативного оточення поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська розбиті вщент. Це визнають самі росіяни,
– наголосив Снєгирьов.
Тобто плани військової кампанії російських загарбників поламали наші захисники. Наразі вони контролюють і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк.
Чим важливий Сєвєродонецьк і Лисичанськ
Сєвєродонецьк, як відзначив експерт, важливий для України винятково із політичного погляду – це обласне місто.
"Відповідно, із його взяттям росіяни зможуть звітувати про певні перемоги – начебто досягнуті певні успіхи щодо встановлення контролю над Луганською областю", – пояснив Снєгирьов.
Натомість Лисичанськ розташований вище за Сєвєродонецьк і відповідно має найбільші шанси перетворити збройні сили Росії на суцільний "могильник".
Актуальна інформація щодо ситуації в Сєвєродонецьку
- За інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6 червня 18:00, битва за Сєвєродонецьк продовжується. Ворог намагається встановити повний контроль над містом, однак наші захисники утримують позиції.
- Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов 24 каналу наголосив, що ситуація на Луганщині небезпечна, а ворог – потужний.
- Керівник Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк відзначив, що ситуація змінюється щогодини. Попри важкі бої, наші захисники не мають наміру здавати місто.
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