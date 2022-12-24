Китай не планує захоплювати Росію: що насправді цікавить КНР

Китай не планує захоплювати й окуповувати Росію. Та за будь-якого фіналу війни в Україні, Китай буде у вигоді, бо це головний зовнішній спонсор Росії.

Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Раніше повідомлялось про те, що війна в Україні поставила Китай у дуже складне становище.

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Китай не планує захоплювати Росію

Харитонов розповів, що Китай не планує захоплювати Росію, принаймні в цій декаді. Він навпаки зацікавлений у насиченні її економіки, єдине, що через страх перед Західними санкціями, Китай не надав прямої військової допомоги. Однак саме китайські гроші нині головним чином наповнюють російський бюджет.

Тобто, Китай є головним зовнішнім спонсором Росії, російської війни в Україні,

– зазначив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

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Китай залишиться у виграші в будь-якому випадку

Він продовжив, що Китай не зацікавлений в розвалі Росії й тому буде підтримувати її. Хоча в будь-якому випадку він буде у виграші, адже є головним бенефіціаром території, багатої на ресурси. Утім до окупації Китай не готовий, бо захоплення і приєднання нових територій – це дуже дорого, через що Крим і став "чорною дірою" для Росії.

"У Китаю поки що немає проблем з територіями – це міф. Заселений насамперед історичний Китай, але до Росії як такої інтересу в нього немає, бо це дуже проблемно й дорого. Питання Далекого Сходу – цікаве, й хоч українці брали участь у його заселенні, він нам не цікавий", – зауважив Харитонов.

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