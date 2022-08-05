До платформи UNITED24 долучилися люди з 110 країн світу: скільки грошей вдалося зібрати

Михайло Федоров повідомив, що за 3 місяці до платформи UNITED24 долучилися люди з 110 країн світу. Вдалося зібрати понад 166 мільйонів доларів.

Міністр цифрової трансформації Федоров заявив, що донати надходять з усього світу. Найменший донат за 3 місяці – 2 центи, найбільший – 4088 доларів. За отримані гроші вже вдалося придбати перший гелікоптер.

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До команди амбасадорів UNITED24 в липні долучилися світові знаменитості: триразовий номінант на "Золотий глобус" Лієв Шрайбер, один із найвідоміших гуртів сучасності Imagine Dragons, креативний директор найпопулярнішого модного дому Balenciaga Демна,

– заявив Федоров.

За гроші, отримані через платформу, закупили:

потужні дрони-розвідники для ЗСУ;

медичне обладнання для медиків;

рятувальний гелікоптер, призначений для евакуації важкопоранених героїв.

Федоров розповів, що лише на Армію дронів у липні задонатили 755 мільйонів гривень. Міністр цифрової трансформації подякував кожному, хто долучився до проєкту.

Хто зі світових зірок є амбасадором UNITED24

UNITED24 – ініціатива, яку започаткував президент Володимир Зеленський. Ця платформа призначена для збору грошей на підтримку України.

Зокрема, до ініціативи вже долучилися:

Андрій Шевченко;

Еліна Світоліна;

Лієв Шрайбер;

Imagine Dragons;

Демна Гвасалія.

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