На пляжі "Ланжерон" в Одесі знайшли морську міну: правоохоронці оголосили евакуацію

На березі пляжу "Ланжерон" знайшли предмет, схожий на річкову якірну міну. Правоохоронці вже оголосили евакуацію, а на місце прибули працівники ДСНС.

Рятувальники просять не нехтувати власною безпекою та покинути пляж. Додатково вони наголосили, що купатися дозволено лише на офіційно відкритих пляжах.

Дивіться також Вбивці мостів і кораблів: як українські надводні дрони "малюки" тримають у страху флотилію Росії

Правоохоронці попереджають про небезпеку

Місцеві жителі повідомляють, що на берег пляжу "Ланжерон" в Одесі винесло хвилями морську міну. Відпочивальники одразу викликали поліцію. Вони оголосили евакуацію з пляжу. Наразі встановлюють точну природу пристрою та чи становить він загрозу.

Зауважимо, на пляжі перебувало багато відпочивальників. Поліція вимагає покинути місце та просять не наражати себе та рідних на небезпеку.

Мінна небезпека залишається досить високою. У морі багато морських мін, розкиданих ворогом ще із початку повномасштабного вторгнення. Також можливі виявлення річкових, що принесло з наслідками великої повені після підриву Каховської ГЕС,

– написали правоохоронці.

Евакуація з пляжу / Сили оборони півдня України

Правоохоронці попередили, що громадянам дозволено купатися лише на 6 офіційно відкритих пляжах. Українці мають дотримуватися норм та обмежень воєнного часу.

Росія забруднила водойми вибухівкою