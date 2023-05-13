По 2 напрямках у передмісті Бахмута ЗСУ просуваються, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наші військові просуваються на двох напрямках у передмісті Бахмута на Донеччині. Наразі йдуть активні бойові дії, тож немає конкретних цифр.

За словами Маляр, ситуація на Бахмутському напрямку розвивається динамічно. Заступниця Олексія Резнікова заявила, що Збройні Сили України знищують ворога, вже чимало взяли у полон.

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Що відбувається в передмісті Бахмута

По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони України розповіла також, що у самому Бахмуті ситуація складніша. Проте запевнила, що Росії не вдається взяти під контроль місто завдяки:

грамотному плануванню командування;

мужності наших бійців.

Останні новини з Бахмутського напрямку

13 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується. За його словами, українські військові продовжують просуватись на декількох ділянках фронту. Також ЗСУ продовжують обороняти Бахмут.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що після успішних контратак ЗСУ досягли значних успіхів на північний захід від Бахмута. На геолокаційних кадрах від 12 травня видно, що росіяни тікають від вогню артилерії Збройних Сил України на південному березі Берхівського водосховища. Це орієнтовно за 4 кілометри на північний захід від міста Бахмут.

Буквально 10 травня Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російські загарбники на окремих ділянках фронту не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Тоді генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, що саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили вагнерівців. Це змусило Росію на певних напрямках замінити їх гірше підготовлені підрозділи регулярних військ. Останні ж зазнали поразки та відійшли.