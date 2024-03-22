По ДніпроГЕС було два прямих влучання: одна зі станцій у критичному стані
Джерело:Радіо Свобода
Вночі окупанти завдали масованого удару по Україні, уразивши, зокрема, Дніпровську ГЕС. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що було два прямих влучання у станцію.
Наразі не зрозуміло, як на роботу Дніпровської ГЕС вплине російський ракетний удар. Однак збитки від завданої атаки значні, ситуація критична.
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Наслідки атаки по ГЕС
Ігор Сирота розповів, що Дніпровська ГЕС складається з двох станцій – ГЕС-1 та ГЕС-2. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, невідомо, як далі вона працюватиме та за якої потужності. Росіяни спрямували по станції дві ракети – були прямі влучання.
Директор Укргідроенерго пояснив, що було влучання в одну опору, внаслідок чого розбиті підкранові балки. Ігор Сирота також зазначив, що станом на зараз ГЕС-1 також не працює. Він додав, що Укргідроенерго наразі вживає заходів, що піднімати затвори та спрацьовувати воду, бо через станцію пропрацювати цю воду не зможуть.
За словами Сироти, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.
Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – 24 Канал) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати,
– сказав директор Укргідроенерго.
Удар по ДніпроГЕС: що відомо
- Росіяни 22 березня масовано вдарили по енергооб'єктах України як ракетами, так і дронами-камікадзе. Атака стала наймасштабнішою за останній час. Зокрема, внаслідок атаки була пошкоджена Дніпровська ГЕС. Зранку повідомлялося, що рух автодорожнім переїздом ГЕС повністю обмежено, а згодом з'явилася офіційна інформація про атаку Росії.
- Зазначається, що також ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що прямував через дамбу Дніпровської ГЕС. Там були звичайні цивільні. Інформації про загиблих станом на зараз немає, однак є десятки поранених.
- В Укренерго наголосили, що загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. На місці продовжують працювати усі відповідні спецслужби, які займаються ліквідацією наслідків терористичної атаки Росії.
- Експерти зазначають, що конструкція ГЕС надміцна, просто так зруйнувати її не вийде.