По ДніпроГЕС було два прямих влучання: одна зі станцій у критичному стані

Вночі окупанти завдали масованого удару по Україні, уразивши, зокрема, Дніпровську ГЕС. Директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що було два прямих влучання у станцію.

Наразі не зрозуміло, як на роботу Дніпровської ГЕС вплине російський ракетний удар. Однак збитки від завданої атаки значні, ситуація критична.

Дивіться також Масований удар по енергетиці України: в яких містах немає світла

Наслідки атаки по ГЕС

Ігор Сирота розповів, що Дніпровська ГЕС складається з двох станцій – ГЕС-1 та ГЕС-2. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, невідомо, як далі вона працюватиме та за якої потужності. Росіяни спрямували по станції дві ракети – були прямі влучання.

Директор Укргідроенерго пояснив, що було влучання в одну опору, внаслідок чого розбиті підкранові балки. Ігор Сирота також зазначив, що станом на зараз ГЕС-1 також не працює. Він додав, що Укргідроенерго наразі вживає заходів, що піднімати затвори та спрацьовувати воду, бо через станцію пропрацювати цю воду не зможуть.

За словами Сироти, доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – 24 Канал) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати,

– сказав директор Укргідроенерго.

Удар по ДніпроГЕС: що відомо